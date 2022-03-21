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Подоляк відреагував на статтю прокремлівського видання про реальні втрати росії в Україні

Подоляк відреагував на статтю прокремлівського видання про реальні втрати росії в Україні

Київ • УНН

 • 136069 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокремлівська "Комсомольська правда" опублікувала цифри, близькі до реальних, щодо втрат російських сил в Україні. Стаття зникла через лічені хвилини, на її місці з'явився "підчищений" варіант. Це ввечері 21 березня прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Telegram, передає УНН.

Цитата 

"Російське мистецтво брехати вже не допомагає. Міноборони РФ було змушене офіційно визнати, що в Україні загинуло не 500 осіб, а… 9861. Це багато. Катастрофічно багато для російської пропаганди. І для російських матерів. І це лише початок усвідомлення їхньої національної катастрофи. Тому що в реальному світі загиблих росіян майже вдвічі більше… Але це ще не все. Офіційний речник МО РФ Конашенков усе це озвучив у деталях на сторінках російської "Комсомольської правди". Але майже відразу з найчесніших пропагандистських міркувань відбулося редагування статті та вичленовування фрагмента про масову загибель військовослужбовців РФ. Фрагмент "за даними Міноборони РФ, у ході спецоперації в Україні ЗС РФ втратили вбитими 9861 особу, поранення отримали 16153 особи…" просто зник. І правильно, навіщо сучасній Океанії знати бодай часткову правду", - написав Подоляк.

Контекст 

Прокремлівська "Комсомольська правда" в понеділок опублікувала цифри, близькі до реальних, щодо втрат російських сил в Україні. Стаття зникла через лічені хвилини, на її місці з'явився "підчищений" варіант. 

Так, першим про це повідомив кореспондент The Wall Street Journal у закордонних справах Ярослав Трофімов у своєму Twitter, опублікувавши також знімок екрана зі згаданою статтею. У ній йдеться про те, що за даними Міноборони рф, в ході "спецоперації" - військових дій в Україні був убитий 9861 військовий, поранено - 16 153 людини з особового складу ЗС рф.

Журналіст нагадав, що остання офіційна інформація про втрати звучала 2 березня, тоді повідомлялося про загибель нібито 498 осіб. Слова журналіста підтвердив розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. У своєму Twitter він написав, що через кілька секунд після того як він прочитав статтю, вона була видалена.

Пізніше, за словами Грозєва "Комсомольська правда" опублікувала "підчищену" статтю, вже з меншими цифрами.

Нагадаємо 

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 000 осіб.

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