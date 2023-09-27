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Подоляк о возвращении "вагнеровцев" на фронт: "Их уже не существует. "Медийный" эффект превышает реальное значение"

Киев • УНН

 • 203935 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в X (бывший Twitter) прокомментировал возвращение наемников "вагнера" на Бахмутское направление. Он отметил, что это событие призвано лишь медийно "перекричать" громкие поражения рф на фронте, передает УНН.

Цитата

"Относительно «возвращения пвк "вагнера" на Бахмутское направление». Помните: пвк "вагнера" больше не существует. Закончилось это ликвидацией пригожина и уткина, рейдерским захватом структуры группой шойгу-герасимова и чисткой руководства организации", - написал Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, сегодня из "вагнеровцев" остались только бывшие боевики террористической группировки, которые разъехались во все стороны: Африка, гражданская и криминальная жизнь в регионах россии или контракт с минобороны рф, как согласие сыграть последний аккорд, которым россия затыкает дыру в Бахмутском направлении на короткое время.

"Поэтому «медийный» эффект этого события превышает его реальное значение. И цель для этого только одна: попытаться на короткое время перекричать новость об освобождении Клещевки и Андреевки украинской армией и уничтожении основных боеспособных российских формирований в этом районе", - подытожил Подоляк.

Дополнение

Восточная группировка войск ВСУ подтвердила информацию о возвращении «вагнеровцев» на восток Украины. Это подразделения, которые ранее были на территории беларуси, около 8 тысяч человек. Их расформировывают. «Существенной угрозы такой, как раньше, они не несут».

Ранее сообщалось, что политическое руководство рф решило до середины сентября вывезти большую часть наемников пвк "вагнер" в Африку.

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