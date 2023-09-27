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Подоляк про повернення "вагнерівців на фронт: "Їх вже не існує. "Медійний" ефект перевищує реальне значення"

Подоляк про повернення "вагнерівців на фронт: "Їх вже не існує. "Медійний" ефект перевищує реальне значення"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в X (колишній Twitter) прокоментував повернення найманців "вагнера" на Бахмутський напрямок. Він зазначив, що ця подія покликана лише медійно "перекричати" гучні поразки рф на фронті, передає УНН.

Цитата

"Щодо «повернення пвк "вагнера" на Бахмутський напрямок». Пам’ятайте: пвк "вагнера" більше не існує. Закінчилося це ліквідацією пригожина і уткіна, рейдерським захопленням структури групою шойгу-герасимова і чисткою керівництва організації", - написав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, сьогодні з "вагнерівців" залишилися тільки колишні бойовики терористичного угруповання, які роз'їхалися на всі боки: Африка, цивільне і кримінальне життя в регіонах росії або контракт з міноборони рф, як згода зіграти останній акорд, яким росія затикає дірку в Бахмутському напрямку на короткий час.

"Тому «медійний» ефект цієї події перевищує її реальне значення. І мета для цього лише одна: спробувати на короткий час перекричати новину про звільнення Кліщівки та Андріївки українською армією та знищення основних боєздатних російських формувань у цьому районі", - підсумував Подоляк.

Доповнення

Східне угруповання військ ЗСУ підтвердило інформацію про повернення «вагнерівців» на схід України. Це підрозділи, які раніше були на території білорусі, близько 8 тисяч осіб. Їх розформовують. «Суттєвої загрози такої, як раніше, вони не несуть».

Раніше повідомлялося, що політичне керівництво рф вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців пвк "вагнер" до Африки.

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