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Подоляк о необходимости оружия: "Промедление и сомнения сегодня - будут стоить вдвое больше в будущем"

Киев • УНН

 • 552414 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в социальной сети X призвал мировых лидеров, не колебаться и не убегать от вызовов истории, ведь потом, по его словам, это будет стоить гораздо дороже, передает УНН.

Цитата

"Каждый политический лидер должен помнить: любое промедление и сомнения относительно решений сегодня будут стоить вдвое больше в будущем. Любая попытка отложить войну будет означать возвращение войны в будущем в больших масштабах и при худших позициях. Любая попытка убежать от вызовов истории, как говорил классик XX века, не приведет ни к чему, кроме войны и позора. Попытка изменить моральным принципам ради реальной политики не закончится ничем, кроме морального краха Запада. Сегодня есть только один выход: путин должен проиграть военную кампанию и остаться ни с чем. Итак, оружие, оружие, оружие", - написал Подоляк.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что Украине необходимо большее количество вооружения, чтобы ускорить процедуры "возмездия".

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Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн приветствовала решение Дании и Нидерландов предоставить Украине современные истребители F-16. В то же время она призвала передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus. По словам чиновницы, они помогут защитить фронт и уничтожить пути поставки вооружения россиян. 

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Каждый политический лидер должен помнить: любое промедление и сомнения относительно решений сегодня будут стоить вдвое больше в будущем. Любая попытка отложить войну будет означать возвращение войны в будущем в больших масштабах и при худших позициях. Любая попытка убежать от…

— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) August 25, 2023

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