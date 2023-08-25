Подоляк про необхідність зброї: "Зволікання та сумніви сьогодні - коштуватимуть удвічі більше в майбутньому"

Цитата

"Кожен політичний лідер має пам’ятати: будь-яке зволікання та сумніви щодо рішень сьогодні коштуватимуть удвічі більше в майбутньому. Будь-яка спроба відкласти війну означатиме повернення війни в майбутньому в більших масштабах і за гірших позицій. Будь-яка спроба втекти від викликів історії, як казав класик XX століття, не призведе ні до чого, крім війни та ганьби. Спроба зрадити моральним принципам задля реальної політики не закінчиться нічим, крім морального краху Заходу. Сьогодні є лише один вихід: путін має програти військову кампанію та залишитися ні з чим. Отже, зброя, зброя, зброя", - написав Подоляк.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону заявив, що Україні необхідна більша кількість озброєння, щоб пришвидшити процедури "відплати".

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Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн привітала рішення Данії і Нідерландів надати Україні сучасні винищувачі F-16. Водночас вона закликала передати Києву далекобійні ракети Taurus. За словами посадовиці, вони допоможуть захистити фронт та знищити шляхи постачання озброєння росіян.

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Кожен політичний лідер має пам’ятати: будь-яке зволікання та сумніви щодо рішень сьогодні коштуватимуть удвічі більше в майбутньому. Будь-яка спроба відкласти війну означатиме повернення війни в майбутньому в більших масштабах і за гірших позицій. Будь-яка спроба втекти від…