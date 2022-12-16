"Кто-то еще хочет сохранить лицо путина?": в ОП отреагировали на новый обстрел Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя в Twitter очередной массированный удар россии по Украине, спросил, хочет ли кто-то еще предложить "мирное урегулирование" и сохранить лицо владимиру путину, передает УНН.
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"Очередной массированный ракетный удар по городам. По энергетике, жилым домам. Два вопроса: 1. Кто-то еще хочет предложить "мирное урегулирование", чтобы дать путину сохранить лицо? 2. Можно ли еще больше замедлить процесс передачи Украине ПРО, чтобы "не допустить эскалации"? – написал Подоляк.
Напомним
16 декабря в результате массированной ракетной атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры на востоке и юге Украины.