"Хтось ще хоче зберегти обличчя путіну?": в ОП відреагували на новий обстріл України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи у Twitter черговий масований удар росії по Україні, запитав, чи хтось ще хоче запропонувати "мирне врегулювання" і зберегти обличчя володимиру путіну, передає УНН.
Цитата
"Черговий масований ракетний удар по містах. По енергетиці, житлових будинках. Два питання: 1. Хтось іще хоче запропонувати "мирне врегулювання", щоб дати путіну зберегти обличчя? 2. Чи можна ще більше уповільнити процес передачі Україні ПРО, щоб "не допустити ескалації"?" – написав Подоляк.
Нагадаємо
16 грудня внаслідок масованої ракетної атаки було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури на сході та півдні України.