Подольский райсуд решил, что не может рассматривать дело Гавриловой

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Подольский районный суд Киева во время подготовительного заседания принял решение о передаче обвинительного акта в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в этом уголовном производстве. Суд считает, что это производство им не подсудное. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвиновский, передает корреспондент УНН.