Подольский райсуд решил, что не может рассматривать дело Гавриловой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Подольский районный суд Киева во время подготовительного заседания принял решение о передаче обвинительного акта в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в этом уголовном производстве. Суд считает, что это производство им не подсудное. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвиновский, передает корреспондент УНН.
В начале подготовительного заседания судья Отвиновский поставил перед участниками процесса вопрос о передаче уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. "Указанное уголовное производство не подсудное Подольском районном суда. Поэтому суд ставит на обсуждение вопрос о направлении указанного уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности", - отметил председатель.
Прокурор САП Виталий Кравец пояснил, что производство по Гавриловой они направили именно в Подольский райсуд, поскольку "основная привязка идет к месту работы и занимаемой должности обвиняемого, поскольку именно субъект преступления незаконного обогащения является ключевым элементом диспозиции этой статьи".
Он также уточнил, что главный офис Госаудитслужбы расположен в Подольском районе. "Собственно, мы руководствовались такими мотивами", - подчеркнул прокурор и добавил, что оставляет вопрос о передаче дела в Апелляционный суд на рассмотрение суда.
В свою очередь защитник Гавриловой Ярослав Белявский отметил, что они и сами хотели ходатайствовать о том, чтобы Апелляционный суд поставил точку в этом вопросе.
В связи с этим защитники и сама Гаврилова высказались за передачу дела в апелляционную инстанцию, где будет определено, какой суд будет рассматривать это производство.
Судьи, вернувшись из совещательной комнаты, постановили: "Направить обвинительный акт... в Апелляционный суд для определения подсудности в другой суд".
По мнению суда, прокурор должен был направить дело в Соломенский районный суд по месту нахождения органа досудебного расследования - НАБУ.
Напомним, 2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.
Как сообщал УНН, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.