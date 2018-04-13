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Подольский райсуд решил, что не может рассматривать дело Гавриловой

Подольский райсуд решил, что не может рассматривать дело Гавриловой

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Подольский районный суд Киева во время подготовительного заседания принял решение о передаче обвинительного акта в отношении председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой в Апелляционный суд Киева для определения подсудности в этом уголовном производстве. Суд считает, что это производство им не подсудное. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвиновский, передает корреспондент УНН.

В начале подготовительного заседания судья Отвиновский поставил перед участниками процесса вопрос о передаче уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности. "Указанное уголовное производство не подсудное Подольском районном суда. Поэтому суд ставит на обсуждение вопрос о направлении указанного уголовного производства в Апелляционный суд Киева для определения подсудности", - отметил председатель.

Прокурор САП Виталий Кравец пояснил, что производство по Гавриловой они направили именно в Подольский райсуд, поскольку "основная привязка идет к месту работы и занимаемой должности обвиняемого, поскольку именно субъект преступления незаконного обогащения является ключевым элементом диспозиции этой статьи".

Он также уточнил, что главный офис Госаудитслужбы расположен в Подольском районе. "Собственно, мы руководствовались такими мотивами", - подчеркнул прокурор и добавил, что оставляет вопрос о передаче дела в Апелляционный суд на рассмотрение суда.

В свою очередь защитник Гавриловой Ярослав Белявский отметил, что они и сами хотели ходатайствовать о том, чтобы Апелляционный суд поставил точку в этом вопросе.

В связи с этим защитники и сама Гаврилова высказались за передачу дела в апелляционную инстанцию, где будет определено, какой суд будет рассматривать это производство.

Судьи, вернувшись из совещательной комнаты, постановили: "Направить обвинительный акт... в Апелляционный суд для определения подсудности в другой суд".

По мнению суда, прокурор должен был направить дело в Соломенский районный суд по месту нахождения органа досудебного расследования - НАБУ.

Напомним, 2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.

Как сообщал УНН, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.

Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.

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