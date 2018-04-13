Подільський райсуд вирішив, що не може розглядати справу Гаврилової

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Подільський районний суд Києва під час підготовчого засідання ухвалив рішення про передачу обвинувального акту щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності у цьому кримінальному провадженні. Суд вважає, що це провадження їм не підсудне. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвіновський, передає кореспондент УНН.