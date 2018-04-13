Подільський райсуд вирішив, що не може розглядати справу Гаврилової
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Подільський районний суд Києва під час підготовчого засідання ухвалив рішення про передачу обвинувального акту щодо голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності у цьому кримінальному провадженні. Суд вважає, що це провадження їм не підсудне. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвіновський, передає кореспондент УНН.
На початку підготовчого засідання суддя Отвіновський поставив перед учасниками процесу питання стосовно передачі кримінального провадження до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності. "Вказане кримінальне провадження не підсудне Подільському районному суду. Тому суд ставить на обговорення питання про направлення зазначеного кримінального провадження до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності", - зазначив головуючий.
Прокурор САП Віталій Кравець пояснив, що провадження щодо Гаврилової вони направили саме до Подільського райсуду, бо "основна прив'язка йде до місця роботи і займаної посади обвинуваченої, оскільки саме суб'єкт злочину незаконного збагачення є ключовим елементом диспозиції цієї статті".
Він також уточнив, що головний офіс Держаудитслужби розташований в Подільському районі. "Власне, ми керувалися такими мотивами", - підкреслив прокурор і додав, що залишає питання щодо передачі справи до Апеляційного суду на розгляд суду.
У свою чергу захисник Гаврилової Ярослав Білявський зазначив, що вони і самі хотіли клопотати про те, щоби Апеляційний суд поставив крапку в цьому питанні.
У зв'язку з цим захисники і сама Гаврилова висловилися за передачу справи до апеляційної інстанції, де буде визначено, який суд розглядатиме це провадження.
Судді, повернувшись з нарадчої кімнати, ухвалили: "Направити обвинувальний акт... до Апеляційного суду для визначення підсудності іншому суду".
На думку суду, прокурор повинен був направити справу до Солом'янського районного суду за місцем розташування органу досудового розслідування - НАБУ.
Нагадаємо, 2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого забов'язання.