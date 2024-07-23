Детали

По данным источников Общественного в правоохранительных органах, правоохранители считают, что это убийство было заказным, где основным подозреваемым является мужчина, которого сейчас разыскивает полиция. На него указывают свидетели, но правоохранители пока не раскрывают детали его возможных сообщников.

По информации, подозреваемый использовал маскировочную одежду, в частности очки и шляпу, чтобы избежать опознания. Камеры наблюдения зафиксировали его первое появление во дворе Фарион 11 июля. Он приходил ежедневно, кроме выходных, в одинаковой одежде.

Согласно информации правоохранителей, у разыскиваемого была небольшая сумочка, в которой, вероятно, могло находиться оружие. Во время некоторых посещений он носил сумочку, а во время других - уходил с пустыми руками. Экспертизы на месте убийства подтвердили наличие гильзы, что свидетельствует об использовании огнестрельного оружия.

Сейчас полиция продолжает исследовать дело об убийстве Ирины Фарион.

Напомним,

На момент убийства мужчина ждал Ирину Фарион возле ее дома в 17:03. Когда она вышла, он произвел один выстрел. Правоохранители отметили, что мужчина действовал профессионально и тщательно просчитал свои действия. В момент покушения в районе были отключены камеры из-за отключения электроэнергии.

21 июля правоохранители объявили в розыск мужчину примерно 20 лет, худощавого телосложения, ростом 170-180 см.

Ірина Фаріон після замаху померла у лікарні