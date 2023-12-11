Поддерживают идею исключить посредников: украинские пекари готовы участвовать в тендерах Минобороны

Всеукраинская ассоциация пекарей поддерживает инициативу новой команды Минобороны исключить посредников и привлечь как можно больше отечественных производителей к участию в тендерах на поставку продуктов питания в украинскую армию. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в пресс-службе Всеукраинской ассоциации пекарей.

Да, мы готовы участвовать в тендерах. Мы уже получили анкеты, сейчас их изучаем и заполняем. Убеждены, что это хорошая инициатива, когда контракты будут заключать и напрямую с производителями, без посредников - отметили в Ассоциации.

Напомним

На днях Генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор Украины" Арсен Жумадилов объявил о новой стратегии оборонных закупок. Она предусматривает обеспечение максимального участия в тендерах производителей продукции, в частности национальных, а не посредников. А также постепенную отмену дискриминационных требований, которые создавали преимущества отдельным участникам рынка.

"Мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения", - рассказал Жумадилов.