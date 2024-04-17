Подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет - опрос КМИС

Почти 70% украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет и способна принимать собственные решения. Четверть граждан Украины считают наоборот, также то, что находится под контролем Запада. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, пишет УНН.

Детали

Подавляющее большинство украинцев - 68% - считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет и способна принимать собственные решения. Считают, что Украина преимущественно потеряла собственный суверенитет и находится под контролем Запада и скорее выполняет его команды - 25%. Остальные 7% не смогли определиться со своим мнением - говорится в исследовании.

Ранее КМИС публиковал результаты, как украинцы сейчас воспринимают помощь от Запада Украине. Заметно больше верят в "потерю суверенитета" те, кто считает, что Запад устал от Украины и хочет надавить на Украину для уступок. Среди них 36% верят, что Украина потеряла суверенитет (хотя при этом 60% не считают так).

Среди же тех, кто считает, что Запад остается серьезным союзником Украины, только 15% считают, что Украина преимущественно потеряла суверенитет, а 78% видят Украину суверенной и способной принимать собственные независимые решения.

Напомним

Большинство украинцев выступают за полное устранение русского языка из официального общения после полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.