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Налоговая и VISA подписали Меморандум о сотрудничестве, чтобы популяризировать безналичные расчеты в Украине

Киев • УНН

 • 12077 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. С сегодняшнего дня Государственная налоговая служба и компания VISA совместно будут способствовать популяризации безналичных расчетов в Украине. Это позволит уменьшать теневой и неучтенный сектор экономики и повышать уровень благополучия украинцев. Об этом заявил глава налоговой Сергей Верланов во время церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между ГНС и VISA, передает УНН.

Налоговая и VISA подписали Меморандум о сотрудничестве, чтобы популяризировать безналичные расчеты в Украине

"Мы подписали меморандум с всемирно компанией VISA. Это стратегический технологический партнер, который будет помогать нам реформироваться, улучшать сервис для наших клиентов - граждан и бизнеса. Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в стране. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев", - подчеркнул глава ГНС Сергей Верланов.

Справка.

Меморандум о сотрудничестве между ГНС и VISA предусматривает план действий по сотрудничеству в направлении развития безналичной экономики в Украине.

В частности, в документе говорится о совместных мерах, в рамках которых ГНС и VISA будут информировать граждан о преимуществах использования электронных платежей, ведь уменьшения оборота наличных средств - одно из направлений борьбы с теневой экономикой. В частности, планируется ряд медиазаходив по повышению финансовой и налоговой грамотности украинцев.

Также в рамках меморандума ГНС и VISA будут разрабатывать и реализовывать проекты для популяризации и продвижения цифрового бизнеса и коммерции.

Напомним, ранее глава налоговой сообщил, что ГНС усиливает контроль операций с оффшорами.

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