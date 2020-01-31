Налоговая и VISA подписали Меморандум о сотрудничестве, чтобы популяризировать безналичные расчеты в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. С сегодняшнего дня Государственная налоговая служба и компания VISA совместно будут способствовать популяризации безналичных расчетов в Украине. Это позволит уменьшать теневой и неучтенный сектор экономики и повышать уровень благополучия украинцев. Об этом заявил глава налоговой Сергей Верланов во время церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между ГНС и VISA, передает УНН.
"Мы подписали меморандум с всемирно компанией VISA. Это стратегический технологический партнер, который будет помогать нам реформироваться, улучшать сервис для наших клиентов - граждан и бизнеса. Вместе мы будем способствовать популяризации безналичных расчетов в стране. Прежде всего, чтобы уменьшить теневой и неучтенный сектор экономики и повысить уровень благополучия украинцев", - подчеркнул глава ГНС Сергей Верланов.
Справка.
Меморандум о сотрудничестве между ГНС и VISA предусматривает план действий по сотрудничеству в направлении развития безналичной экономики в Украине.
В частности, в документе говорится о совместных мерах, в рамках которых ГНС и VISA будут информировать граждан о преимуществах использования электронных платежей, ведь уменьшения оборота наличных средств - одно из направлений борьбы с теневой экономикой. В частности, планируется ряд медиазаходив по повышению финансовой и налоговой грамотности украинцев.
Также в рамках меморандума ГНС и VISA будут разрабатывать и реализовывать проекты для популяризации и продвижения цифрового бизнеса и коммерции.
Напомним, ранее глава налоговой сообщил, что ГНС усиливает контроль операций с оффшорами.