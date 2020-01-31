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Податкова та VISA підписали Меморандум про співпрацю, щоб популяризувати безготівкові розрахунки в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Відсьогодні Державна податкова служба та компанія VISA спільно сприятимуть популяризації безготівкових розрахунків в Україні. Це дозволить зменшувати тіньовий та необлікований сектор економіки та підвищувати рівень благополуччя українців. Про це заявив очільник податкової Сергій Верланов під час церемонії підписання Меморандуму про співпрацю між ДПС та VISA, передає УНН.

Податкова та VISA підписали Меморандум про співпрацю, щоб популяризувати безготівкові розрахунки в Україні

“Ми підписали меморандум із всесвітньовідомою компанією VISA. Це стратегічний технологічний партнер, який буде допомагати нам реформуватися, покращувати сервіс для наших клієнтів — громадян та бізнесу. Разом ми будемо сприяти популяризації безготівкових розрахунків в державі. Передусім, щоб зменшити тіньовий та необлікований сектор економіки та підвищити рівень благополуччя українців”, — наголосив очільник ДПС Сергій Верланов.

Довідка.

Меморандум про співпрацю між ДПС та VISA передбачає план дій щодо співпраці в напрямку розвитку безготівкової економіки в Україні.

Зокрема, у документі йдеться про спільні заходи, у рамках яких ДПС та VISA інформуватимуть громадян про переваги використання електронних платежів, адже зменшення обігу готівкових коштів — один з напрямків боротьби із тіньовою економікою. Зокрема, планується низка медіазаходів з підвищення фінансової та податкової грамотності українців.

Також у рамках меморандуму ДПС та VISA розроблятимуть і реалізовуватимуть проєкти для популяризації та просування цифрового бізнесу і комерції.

Нагадаємо, раніше очільник податкової повідомив, що ДПС посилює контроль операцій з офшорами.

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