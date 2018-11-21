Налоговики отказались повторно проверять "Динамо", предварительно легализировав зарплаты в оффшорах
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Государственная фискальная служба не имеет оснований для проведения документальной внеплановой проверки ООО "ФК" Динамо "(Киев). Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Фискалы уточнили, что документальная внеплановая выездная проверка ФК "Динамо" недавно была проведена Офисом крупных налогоплательщиков ГФС. И по ее результатам, нарушений в части начисления, удержания и уплаты налогов и сборов с заработной платы, выплаченной в пользу физических лиц, не установлено.
Поэтому в ГФС решили не проводить повторную налоговую проверку клуба, на которой настаивали ветераны АТО.
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"Учитывая изложенное, сообщаем, что согласно информации Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, основания для проведения документальной внеплановой проверки ООО "ФК "Динамо "Киев" отсутствуют", - отметили в ГФС.
Напомним, ранее повторно проверить налоги ФК "Динамо" (Киев) ГФС призвали ветераны АТО. Они сообщили о том, что клуб искусственно занижает сумму уплаты военного сбора благодаря декларированию заработных плат футболистов всего на уровне 18-20 тыс. грн.
Из предыдущих выводов проверки ГФС "Динамо" следует, что часть гонораров динамовцы получают из оффшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus). Такой механизм искусственного снижения суммы налогов в украинский бюджет у налоговиков не вызвал никаких вопросов.
Заметим, что в 2017 году ФК "Шахтер" заплатил в бюджет страны военного сбора в размере 30 млн грн. В это время отчисления со стороны ФК "Динамо" составили всего 830 тыс. грн.