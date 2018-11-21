Податківці відмовилися повторно перевіряти "Динамо", попередньо легалізувавши зарплати в офшорах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Державна фіскальна служба не має підстав для проведення документальної позапланової перевірки ТОВ "ФК "Динамо" (Київ). Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Фіскали уточнили, що документальна позапланова виїзна перевірка ФК “Динамо” нещодавно була проведена Офісом великих платників податків ДФС. І за її результатами, порушень в частині нарахування, утримання та сплати податків і зборів із заробітної плати, виплаченої на користь фізичних осіб, встановлено не було.
Тож у ДФС вирішили не проводити повторну податкову перевірку клубу, на якій наполягали ветерани АТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ветерани АТО запропонували Суркісам добровільно сплатити військовий збір в повному обсязі
“Враховуючи викладене, повідомляємо, що згідно з інформацією Офісу великих платників податків ДФС, підстави для проведення документальної позапланової перевірки ТОВ „ФК „Динамо“ Київ“ відсутні”, — зазначили у ДФС.
Нагадаємо, напередодні повторно перевірити податки ФК “Динамо” (Київ) ДФС закликали ветерани АТО. Вони повідомили про те, що клуб штучно занижує суму сплати військового збору завдяки декларування заробітних плат футболістів всього лише на рівні 18-20 тис. грн.
Із попередніх висновків перевірки ДФС “Динамо” слідує, що частину гонорарів динамівці отримують з офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus). Такий механізм штучного зниження суми податків до українського бюджету у податківців не викликав жодних запитань.
Зауважимо, що у 2017 році ФК “Шахтар” сплатив до бюджету країни військового збору в розмірі 30 млн грн. У цей час відрахування з боку ФК “Динамо” становили лише 830 тис. грн.