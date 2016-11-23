Налоговики ликвидировали незаконную заправку в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области в рамках операции "Акциз 2016" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.204 УК Украины ликвидирована незаконная заправка в городе Кривой Рог. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГФС.
Установлено, что гражданин Украины, не имея никаких разрешительных документов, организовал реализацию дизельного топлива и сжиженного газа с мобильных комплексов.
По результатам принятых мер из незаконного оборота изъято 5,7 тыс. литров дизельного топлива, 5,9 тыс. литров сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью свыше 200 тыс. грн и оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности.
Изъятые ТМЦ переданы на ответственное хранение.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, в Украине не учитывается четверть рынка горючего, потому что это - контрабандный ресурс.
Также напомним, причины расцвета нелегального рынка горючего эксперты видят в существование розничного акциза, который не администрируется должным образом.
В целях борьбы с нелегальным рынком, операторы призвали правительство поставить точку в вопросе объединения акцизов на горючее. И даже предложили метод расчета объединенного налога между местными бюджетами.