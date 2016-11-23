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Податківці ліквідували незаконну заправку у Кривому Розі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області в рамках операції “Акциз 2016” та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України ліквідовано незаконну заправку в місті Кривий Ріг . Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.

Податківці ліквідували незаконну заправку у Кривому Розі

Встановлено, що громадянин України, не маючи жодних дозвільних документів, організував реалізацію дизельного палива та скрапленого газу з мобільних комплексів.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 5,7 тис. літрів дизельного пального, 5,9 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю понад 200 тис. грн та обладнання, яке використовувалось у незаконній діяльності.

Вилучені ТМЦ передані на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, в Україні не обліковується чверть ринку пального, бо це — контрабандний ресурс.

Також нагадаємо, причини розквіту нелегального ринку пального експерти вбачають в існування роздрібного акцизу, який не адмініструється належним чином.

З метою боротьби з нелегальним ринком, оператори вкотре закликали уряд поставити крапку у питанні об’єднання акцизів на пальне. І навіть запропонували метод розрахунку об’єднаного податку поміж місцевими бюджетами.

Українські Національні Новини

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