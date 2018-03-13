Налоговик в Киеве требовала более 30 тыс. грн взятки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36827 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52626 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56167 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101722 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92545 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103642 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110656 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116982 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122492 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133889 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Налоговик в Киеве требовала более 30 тыс. грн взятки

Налоговик в Киеве требовала более 30 тыс. грн взятки

Киев  •  УНН

 • 20737 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что чиновник наладила преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тыс. грн за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали налоговика в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины планируется проведение обысков по месту работы и жительства задержанной.

Напомним, в Харькове разоблачили главного государственного инспектора таможенного поста Харьков-пассажирский, который наладил схемы получения системных взяток от граждан, вес багажа которых превышал лимит.

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