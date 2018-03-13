Налоговик в Киеве требовала более 30 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что чиновник наладила преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тыс. грн за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали налоговика в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины планируется проведение обысков по месту работы и жительства задержанной.
Напомним, в Харькове разоблачили главного государственного инспектора таможенного поста Харьков-пассажирский, который наладил схемы получения системных взяток от граждан, вес багажа которых превышал лимит.