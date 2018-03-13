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Податківець у Києві вимагала понад 30 тис. грн хабара

Податківець у Києві вимагала понад 30 тис. грн хабара

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Співробітники СБУ викрили на хабарі виконуючу обов’язки заступника начальника Державної податкової інспекції одного з районів Києва. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що посадовець налагодила злочинну схему систематичного одержання неправомірної вигоди від підприємців за нестворення штучних перешкод у їх діяльності. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання зловмисницею від місцевого підприємця 31 тис. грн за видачу довідок про відсутність заборгованостей та перереєстрацію на спрощену систему оподаткування", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали податківця в її робочому кабінеті після отримання всієї суми хабара. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди) Кримінального кодексу України планується проведення обшуків за місцем роботи та проживання затриманої.

Нагадаємо, у Харкові викрито головного державного інспектора митного посту Харків-пасажирський, який налагодив схеми отримання системних хабарів від громадян, вага багажу яких перевищувала ліміт.

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