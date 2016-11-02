Дальнейшая девальвация в Украине неизбежна - С.Арбузов

ukru
15 марта, 19:03 • 114865 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165512 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137296 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129800 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112567 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105330 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101334 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 134772 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131940 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127843 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 84352 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

16 марта, 12:25 • 52778 просмотра
"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

"Украина скорбит вместе с македонскими друзьями": Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в ночном клубе в Кочани

16 марта, 13:01 • 47496 просмотра
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 29605 просмотра
Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

Президент Финляндии: путин не хочет мира, Украине нужно оружие

16 марта, 14:34 • 36063 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 134772 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 134237 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 269435 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 298476 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 234490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

16 марта, 13:56 • 29605 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 109163 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 131940 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 114802 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 131914 просмотра
Актуальное
Дальнейшая девальвация в Украине неизбежна - С.Арбузов

Дальнейшая девальвация в Украине неизбежна - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Дефицит госбюджета в результате реформы налогообложения заработной платы и субсидий превысил значение прошлых кризисных лет - 63 млрд. грн. за 9 месяцев. При этом Нацбанк не способен справиться с нынешним положением и не имеет поля для маневра. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины, экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Пять месяцев назад я уже писал, что красивая вывеска под названием" инфляционное таргетирование "- в руках нынешнего Нацбанка инструмент неработающий, а сейчас он еще и тормозит экономический рост.

Инфляция на сегодняшний день 7,9% годовых, а с учетом повышения цен на ЖКХ на конец года Нацбанк собирается выйти на плановые 12%. Строго говоря, 12% нельзя назвать таргетом в классическом понимании, - значение слишком высокое, чтобы быть целью. Это, в лучшем случае, промежуточный ориентир. Но сейчас Нацбанк держит учетную ставку выше и уровня текущей инфляции, и плановой на конец года. И тем более выше, чем им же самим спрогнозированную инфляцию на следующие 12 месяцев ", - отметил он.

По сути, по его словам, регулятор сейчас тормозит снижение инфляции, можно считать адекватным, если ориентироваться исключительно на абстрактную цель в 12% на конец года. Однако с точки зрения необходимости поддержания экономического роста решения деструктивное, оно тормозит снижение процентных ставок, в том числе кредитных, считает С.Арбузов.

"Напомню, в первом и втором кварталах рост реального ВВП был почти нулевой в масштабах падения прошлых лет - всего 0,1% и 1,4%. Снижение процентной ставки Нацбанком всего на 1% в условиях почти  вдвое более низкой инфляции означает, что риски никуда не делись, а даже усилились: транша в этом году больше не будет, зависший вопрос Приватбанка угрожает стабильности рынков и государственных финансов. В долгосрочной перспективе ожидается снижение цен на биржевые товары.

Дефицит госбюджета в результате бездарной реформы налогообложения заработной платы и субсидий превысил значение прошлых кризисных лет - 63 млрд. Грн. за 9 месяцев. Но главное - у Нацбанка не было и нет поля для маневра. Международные резервы практически в полном объеме заимствованы у МВФ, частного финансирования нет, платежный баланс под нагрузкой, а с обмелевшего рынка приходится выкупать доллары. Дальнейшая девальвация неизбежна. Вопрос только глубины и когда именно это произойдет ", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы