Дальнейшая девальвация в Украине неизбежна - С.Арбузов

"Пять месяцев назад я уже писал, что красивая вывеска под названием" инфляционное таргетирование "- в руках нынешнего Нацбанка инструмент неработающий, а сейчас он еще и тормозит экономический рост.

Инфляция на сегодняшний день 7,9% годовых, а с учетом повышения цен на ЖКХ на конец года Нацбанк собирается выйти на плановые 12%. Строго говоря, 12% нельзя назвать таргетом в классическом понимании, - значение слишком высокое, чтобы быть целью. Это, в лучшем случае, промежуточный ориентир. Но сейчас Нацбанк держит учетную ставку выше и уровня текущей инфляции, и плановой на конец года. И тем более выше, чем им же самим спрогнозированную инфляцию на следующие 12 месяцев ", - отметил он.

По сути, по его словам, регулятор сейчас тормозит снижение инфляции, можно считать адекватным, если ориентироваться исключительно на абстрактную цель в 12% на конец года. Однако с точки зрения необходимости поддержания экономического роста решения деструктивное, оно тормозит снижение процентных ставок, в том числе кредитных, считает С.Арбузов.

"Напомню, в первом и втором кварталах рост реального ВВП был почти нулевой в масштабах падения прошлых лет - всего 0,1% и 1,4%. Снижение процентной ставки Нацбанком всего на 1% в условиях почти вдвое более низкой инфляции означает, что риски никуда не делись, а даже усилились: транша в этом году больше не будет, зависший вопрос Приватбанка угрожает стабильности рынков и государственных финансов. В долгосрочной перспективе ожидается снижение цен на биржевые товары.

Дефицит госбюджета в результате бездарной реформы налогообложения заработной платы и субсидий превысил значение прошлых кризисных лет - 63 млрд. Грн. за 9 месяцев. Но главное - у Нацбанка не было и нет поля для маневра. Международные резервы практически в полном объеме заимствованы у МВФ, частного финансирования нет, платежный баланс под нагрузкой, а с обмелевшего рынка приходится выкупать доллары. Дальнейшая девальвация неизбежна. Вопрос только глубины и когда именно это произойдет ", - резюмировал С.Арбузов.