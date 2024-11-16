Под звук шахеда: в Берлине прошла выставка иностранных комплектующих, которые рф использует в оружии против Украины

Выставка, иллюстрирующая западные запчасти, которые используются в российском оружии против Украины, состоялась в Берлине (Германия). Экспозиция продемонстрировала масштабы использования западной электроники в российских ракетах и дронах. Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, пишет УНН.

Отмечается, что с начала вторжения в Украину никакие ограничения не помешали россии импортировать чипы и микрочипы на сумму 4 миллиардов долларов.

В то же время более половины импортируемых рф полупроводников и интегральных схем в 2023 году были произведены американскими и европейскими компаниями.

"Даже ракета, которой россияне попали в больницу Охматдет 8 июля, базируется на западных компонентах", - говорится в сообщении.

В комитете также добавили, что только в октябре против Украины было запущено более 2000 "шахедов", в которых было более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в страну-агрессора.

"Это все еще раз напоминает нам, что санкции должны усиливаться и быть еще более эффективными. Спасибо компании-производителю дронов Quantum Systems за принятие мероприятия и практическую военно-техническую поддержку Украины. Надеюсь, выставка была полезной для коллег-парламентариев Бундестага. Рассчитываем провести ее также и в самом немецком парламенте!" - отметила заместитель председателя Комитета Евгения Кравчук.

Во время выставки депутат также включила звук шахеда для большей реалистичности.

Добавим

россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия.

Например, эксперты КНИИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.