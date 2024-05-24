Под Варшавой фермеры перекрыли дорогу в знак протеста против Зеленого курса, также требуют покрыть убытки от засухи

В пятницу фермеры перекрыли национальную дорогу под Варшавой - так они протестуют против положений Зеленого курса. Кроме того, фермеры хотят привлечь внимание к убыткам, которые они понесли в результате засухи. Об этом УНН пишет со ссылкой на TVN.

Детали

Протест, в котором приняли участие около 150 человек, начался в 9.30 утра в городе Тшебуце, откуда фермеры на тракторах выехали на национальную дорогу. Колонна проехала до границ Варшавы, где запланирована блокада. Ожидается, что она продлится до 18.30.

Полиция предупредила об этом водителей и посоветовала обходить протест объездными путями.

Как сообщил изданию один из организаторов протеста Лукаш Коморовский, на этот раз фермеры выступают не только против положений Зеленого соглашения.

Мы хотим привлечь внимание к засухе. Не существует системы помощи фермерам, которые пострадали от погодных аномалий. Кроме того, до сих пор нет прямых выплат за прошлый год, что приводит к дестабилизации - рассказал Коморовский.

Добавим

Фермеры требуют от властей Польши отказаться от европейских правил Зеленого курса и закрыть границы от наплыва агропродовольственной продукции из-за пределов стран Европейского Союза.

Руководящие принципы Зеленого курса призваны сделать возможным достижение климатической нейтральности в Европе до 2050 года. Это предусматривает внедрение более экологичного и менее углеродоемкого производства, а также сокращение вдвое использования удобрений и средств защиты растений.

Напомним

Украина и Польша достигли договоренности по предотвращению повторения блокады границы польскими фермерами, при этом продолжается диалог между министерствами и сельскохозяйственными ассоциациями для решения любых потенциальных проблем, что способствует осторожному оптимизму относительно бесперебойной торговли.

Евросовет одобрил пересмотр общей сельскохозяйственной политики ЕС: этого требовали протестующие фермеры