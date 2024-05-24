Під Варшавою фермери перекрили дорогу на знак протесту проти Зеленого курсу, також вимагають покрити збитки від посухи
Київ • УНН
Фермери заблокували національну дорогу поблизу Варшави, щоб висловити протест проти Зеленого курсу і привернути увагу до втрат, яких вони зазнали через посуху, вимагаючи допомоги і відмови від правил Зеленого курсу.
У п'ятницю фермери перекрили національну дорогу під Варшавою – так вони протестують проти положень Зеленого курсу. Крім того, фермери хочуть привернути увагу до збитків, яких вони зазнали внаслідок посухи. Про це УНН пише з посиланням на TVN.
Деталі
Протест, в якому взяли участь близько 150 осіб, розпочався о 9.30 ранку в місті Тшебуці, звідки фермери тракторами виїхали на національну дорогу. Колона проїхала до кордонів Варшави, де запланована блокада. Очікується, що вона триватиме до 18.30.
Поліція попередила про це водіїв та порадила оминати протест об'їздними шляхами.
Як повідомив виданню один з організаторів протесту Лукаш Коморовський, цього разу фермери виступають не лише проти положень Зеленої угоди.
Ми хочемо привернути увагу до посухи. Не існує системи допомоги фермерам, які постраждали від погодних аномалій. Крім того, досі немає прямих виплат за минулий рік, що призводить до дестабілізації
Додамо
Фермери вимагають від влади Польщі відмовитися від європейських правил Зеленого курсу і закрити кордони від напливу агропродовольчої продукції з-за меж країн Європейського Союзу.
Керівні принципи Зеленого курсу покликані зробити можливим досягнення кліматичної нейтральності в Європі до 2050 року. Це передбачає впровадження більш екологічного та менш вуглецевоємного виробництва, а також скорочення вдвічі використання добрив та засобів захисту рослин.
Нагадаємо
Україна та Польща досягли домовленості щодо запобігання повторенню блокади кордону польськими фермерами, при цьому триває діалог між міністерствами та сільськогосподарськими асоціаціями для вирішення будь-яких потенційних проблем, що сприяє обережному оптимізму щодо безперебійної торгівлі.
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