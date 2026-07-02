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Под Ровно поезд столкнулся с автобусом, четыре человека погибли

Киев • УНН

 • 1398 просмотра

Под Ровно в поселке Квасилов поезд столкнулся с маршрутным автобусом. В результате аварии погибли четыре человека, есть раненые.

Под Ровно поезд столкнулся с автобусом, четыре человека погибли

Под Ровно произошло ДТП с участием поезда и маршрутки, четыре человека погибли, есть раненые, передает УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием поезда и маршрутного автобуса произошло сегодня, 2 июля, около 13:55 в поселке Квасилов 

– говорится в сообщении полиции. 

По имеющимся данным, в результате столкновения погибли четыре человека. Кроме того, есть пострадавшие, которым медики оказывают необходимую помощь.

На месте происшествия работают полицейские и все экстренные службы, обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Напомним

В Киеве 21-летний водитель BMW без удостоверения спровоцировал ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибла 51-летняя женщина. Ему объявлено подозрение за нарушение правил дорожного движения. 

Алла Киосак

Криминал и ЧП