Под москвой горит завод по изготовлению резиновой обуви: клубы дыма видны в разных районах столицы рф
Киев • УНН
В Красногорске московской области произошел сильный пожар. По предварительным данным, горит завод, производящий резиновую обувь, черный дым виден из разных районов Москвы.
В подмосковье горит завод по производству резиновой обуви, в сети распространяется видео с клубами черного дыма, который видно из разных районов российской столицы, передает УНН со ссылкой на Mash.
Детали
Сильный пожар в Красногорске московской области.
По информации Mash, горит завод по производству резиновой обуви.
По мешканцями, черные клубы дыма видны из разных районов российской столицы.
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