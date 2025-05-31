Під москвою палає завод із виготовлення гумового взуття: клуби диму видно у різних районах столиці рф
Київ • УНН
У Красногорську московської області сталася сильна пожежа. За попередніми даними, горить завод, що виробляє гумове взуття, чорний дим видно з різних районів Москви.
У підмосков'ї горить завод із виробництва гумового взуття, у мережі шириться відео із клубами чорного диму, як видно з різних районів російської столиці, передає УНН із посиланням на Mash.
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Сильна пожежа у Красногорську московської області.
За інформацією Mash, горить завод із виробництва гумового взуття.
За мешканцями, чорні клуби диму видно з різних районів російської столиці.
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