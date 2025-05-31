Під москвою палає завод із виготовлення гумового взуття: клуби диму видно у різних районах столиці рф

$41.530.00
46.800.00
ukenru
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа
16:00 • 6570 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

13:12 • 17195 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

12:42 • 35408 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 44355 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 84034 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Ексклюзив
30 травня, 13:21 • 126346 перегляди

У центрі Чернігова помітили смерч: експерт попереджає про можливе збільшення таких явищ влітку

Ексклюзив
30 травня, 11:54 • 118975 перегляди

Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

Ексклюзив
30 травня, 11:01 • 107470 перегляди

Фото з Усиком та суд між клонами: дещо про дрібніших гравців ринку "сірої" техніки

30 травня, 10:40 • 211602 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

Ексклюзив
30 травня, 08:52 • 161884 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3м/с
33%
749мм
Популярнi новини

Програма протиракетної оборони "Золотий купол" не буде завершена до кінця терміну Трампа - ЗМІ

31 травня, 07:18 • 20107 перегляди

Диверсії та теракти: затримано понад 600 осіб, з них близько 25% - це неповнолітні

31 травня, 08:17 • 28115 перегляди

Сили оборони взяли в полон 10 окупантів на курському напрямку

31 травня, 08:41 • 31522 перегляди

Трамп прокоментував, чи помилує скандального репера "Diddy"

31 травня, 10:21 • 15441 перегляди

Thе Guаrdian назвало можливу причину, чому Німеччина не готова дати Україні Taurus

14:13 • 17865 перегляди
Публікації

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 120168 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 141061 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 150241 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 211628 перегляди

Як війна вплинула на малих українців - інтерв'ю із головою Держслужби у справах дітей
Ексклюзив

30 травня, 08:52 • 161894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Емманюель Макрон

Володимир Зеленський

Ліндсі Грем

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Велика Британія

Курська область

Реклама
УНН Lite

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

16:00 • 6580 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 57958 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 92831 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 79720 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 153158 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

F-16 Fighting Falcon

Дассо Міраж 2000

The Guardian

Truth Social

Під москвою палає завод із виготовлення гумового взуття: клуби диму видно у різних районах столиці рф

Київ • УНН

 • 644 перегляди

У Красногорську московської області сталася сильна пожежа. За попередніми даними, горить завод, що виробляє гумове взуття, чорний дим видно з різних районів Москви.

Під москвою палає завод із виготовлення гумового взуття: клуби диму видно у різних районах столиці рф

У підмосков'ї горить завод із виробництва гумового взуття, у мережі шириться відео із клубами чорного диму, як видно з різних районів російської столиці, передає УНН із посиланням на Mash.

Деталі

Сильна пожежа у Красногорську московської області.

За інформацією Mash, горить завод із виробництва гумового взуття.

За мешканцями, чорні клуби диму видно з різних районів російської столиці.

Палало понад два тижні: у рф завили про повну ліквідацію пожежі на нафтобазі у ростовській області04.09.24, 14:39 • 13091 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9