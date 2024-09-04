Палало понад два тижні: у рф завили про повну ліквідацію пожежі на нафтобазі у ростовській області
Київ • УНН
Пожежу на нафтобазі в пролетарську ростовської області рф, що виникла через атаку БПЛА, повністю ліквідували через більше ніж два тижні. Українська розвідка повідомляла про ураження нафтобази, що забезпечувала російські окупаційні війська.
Тільки через більш ніж два тижні у пролетарську ростовської області повністю ліквідували пожежу на нафтобазі, яка виникла через атаку БПЛА, пишуть росЗМІ із посиланням на оперативні служби, передає УНН.
Пожежу на складах із паливом у пролетарську ростовської області повністю ліквідували, повідомили в оперативних службах.
Джерела УНН повідомляли, що в ніч на 18 серпня в результаті операції української розвідки була вражена нафтобаза ростовської області рф, яка працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.