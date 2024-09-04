Пылало более двух недель: в рф завили о полной ликвидации пожара на нефтебазе в ростовской области
Киев • УНН
Пожар на нефтебазе в пролетарске ростовской области рф, возникший из-за атаки БПЛА, полностью ликвидировали спустя более чем две недели. Украинская разведка сообщала о поражении нефтебазы, которая обеспечивала российские оккупационные войска.
Только спустя более чем две недели в пролетарске ростовской области полностью ликвидировали пожар на нефтебазе, который возник из-за атаки БПЛА, пишут росСМИ со ссылкой на оперативные службы, передает УНН.
Пожар на складах с топливом в Пролетарске ростовской области полностью ликвидировали, сообщили в оперативных службах.
Источники УНН сообщали, что в ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск.