"Под контролем Сил обороны" - Синегубов о ситуации в Двуречной на Харьковщине

Около недели назад российские оккупанты пытались зайти на окраины поселка Двуречная на Купянском направлении Харьковской области. За плацдарм ведутся бои, впрочем поселок находится под контролем Сил обороны Украины. Об этом рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов в комментарии "Суспільному", передает УНН.

Двуречная под контролем Сил обороны? - Да. Штурмуют ли они наши территории - да, они штурмуют украинские позиции в направлении Двуречной. Заходили ли в сам населенный пункт - да, где-то неделю назад заходили на окраины, и были выбиты - рассказал Синегубов.

По его словам, то, что сейчас происходит в Двуречной - это очередная попытка обойти город с севера. "Есть ли там присутствие в эту минуту - не могу подтвердить, потому что, да, была информация, что они переправлялись через Оскол на лодках, штурмовали дальше и, по информации военных, все они были ликвидированы. Однако, там есть леса, и находятся ли они там, достаточно сложно выяснить. Конечно, проведем (военные проведут) соответствующие мероприятия", - заявил глава ОГА.

По данным Синегубова, в самой Двуречной остаются около 800 жителей.

Председатель ОВА рассказал, что когда оккупанты зашли, заняли определенные позиции к югу от поселка, которые сначала контролировали наши военные, почти двое суток там были взаимные штурмы - Силы обороны пытались отбить территории, они пытались их удержать и усилить. "По нашей информации, все территории вернули", - отметил Синегубов и добавил: "Сказать, что мы какие-то территории потеряли, пока не приходится".

"За этот плацдарм (плацдарм к югу от Двуречной, вблизи сел Масютовки и Западного - ред.), за эти позиции ведутся активные боевые действия", - подчеркнул глава ОГА.

Также Синегубов рассказал о тактике россиян: "Они действительно заходят пешими группами, где не очень трудно пройти. Далее пытаются закрепиться: это может быть один, два человека, сколько выжило. И дальше постепенно наращивают, закрепляются в посадках, лесах, в разрушенных зданиях. После того, как они накапливают достаточно сил - это 10-20 военных, они продолжают наступление на позиции наших военных. При том, если они сразу встречают бой (отпор?), то пытаются искать себе другие подходы".

То есть, по словам Синегубова "в лоб", как это было при попытке наступления на Харьков, другие населенные пункты, наступления россияне уже не проводят, понимая, что им почти невозможно подвинуть наших военных, потому что там и фортификации, и активные, и пассивные барьеры защиты.

Дополнение

По данным Генштаба, с начала суток, 20 декабря, на Купянском направлении Силы обороны остановили пять штурмовых действий захватчиков вблизи Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой, еще три боестолкновения продолжаются.