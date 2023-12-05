Под Авдеевкой враг пытается перерезать дорогу в Степовом и любой ценой захватить коксохим - Барабаш

Вражеские подразделения почти круглосуточно атакуют Авдеевку со стороны Степовом коксохимического завода, но из Степового их выбили, а на коксохим врагу ни разу так и не удалось прорваться. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.

Они получили приказ зайти в город, несмотря на потери. В направлении Авдеевского коксохимического завода они продолжают атаковать почти круглосуточно, разным составом групп, используют технику, несмотря на погоду. Иногда они доходят почти до забора, но ни разу не заходили на коксохим - сказал Виталий Барабаш.

Детали

Он отметил, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта вблизи Авдеевки: враг давит и пытается найти щели в нашей обороне. Много внимания враг уделяет Степовому, Авдеевскому коксохиму и всей промзоне. Он объяснил, что захватив Степовое, они хотят перерезать логистику - это ближайшее для них направление, и там проходит важная для защитников города дорога.

Он отметил, что вчера и позавчера украинские воины провели стабилизационные действия, в результате чего врагов в Степовом не осталось и село контролируется Вооруженными Силами Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авдеевка остается приоритетом врага на восточном направлении