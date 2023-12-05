Под Авдеевкой враг пытается перерезать дорогу в Степовом и любой ценой захватить коксохим - Барабаш
Киев • УНН
Украинские войска отбили атаки противника под Авдеевкой, удержали контроль над Степовым и не допустили врага к коксохимическому заводу, несмотря на непрерывные штурмы. На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, враг нацелен на логистические маршруты.
Вражеские подразделения почти круглосуточно атакуют Авдеевку со стороны Степовом коксохимического завода, но из Степового их выбили, а на коксохим врагу ни разу так и не удалось прорваться. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.
Они получили приказ зайти в город, несмотря на потери. В направлении Авдеевского коксохимического завода они продолжают атаковать почти круглосуточно, разным составом групп, используют технику, несмотря на погоду. Иногда они доходят почти до забора, но ни разу не заходили на коксохим
Детали
Он отметил, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта вблизи Авдеевки: враг давит и пытается найти щели в нашей обороне. Много внимания враг уделяет Степовому, Авдеевскому коксохиму и всей промзоне. Он объяснил, что захватив Степовое, они хотят перерезать логистику - это ближайшее для них направление, и там проходит важная для защитников города дорога.
Он отметил, что вчера и позавчера украинские воины провели стабилизационные действия, в результате чего врагов в Степовом не осталось и село контролируется Вооруженными Силами Украины.
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Под Авдеевкой враг пытается перерезать дорогу в Степовом и любой ценой захватить коксохим - Барабаш
Украинские войска отбили атаки противника под Авдеевкой, удержали контроль над Степовым и не допустили врага к коксохимическому заводу, несмотря на непрерывные штурмы. На всей линии фронта продолжаются ожесточенные бои, враг нацелен на логистические маршруты.
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