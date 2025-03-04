Почти весна: какой будет погода в Украине во вторник
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода без значительных осадков, температура воздуха от 0 до +10 градусов. Ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, на востоке и северо-востоке возможен гололед.
В Украине во вторник, 4 марта, ожидается облачная погода, значительных осадков не ожидается. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Температура воздуха в течение дня будет +5+10 градусов, на востоке страны 0-5° тепла.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в Украине, кроме юга и Закарпатья, местами порывы 15-20 м/с. На северо-востоке и востоке страны на дорогах местами гололедица.
В Киеве и области облачно. Дневная температура составит 7-9 градусов тепла.
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