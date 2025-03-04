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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Майже весна: якою буде погода в Україні у вівторок

Київ • УНН

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В Україні очікується хмарна погода без значних опадів, температура повітря від 0 до +10 градусів. Вітер західний 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с, на сході та північному сході можлива ожеледиця.

Майже весна: якою буде погода в Україні у вівторок

В Україні у вівторок, 4 березня, очікується хмарна погода, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Температура повітря протягом дня становитиме +5+10 градусів, на сході країни 0-5° тепла.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с. На північному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

У Києві та області буде хмарно. Денна температура становитиме 7-9 градусів тепла.

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Вадим Хлюдзинський

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