Майже весна: якою буде погода в Україні у вівторок
Київ • УНН
В Україні очікується хмарна погода без значних опадів, температура повітря від 0 до +10 градусів. Вітер західний 7-12 м/с з поривами до 15-20 м/с, на сході та північному сході можлива ожеледиця.
В Україні у вівторок, 4 березня, очікується хмарна погода, значних опадів не передбачається. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Температура повітря протягом дня становитиме +5+10 градусів, на сході країни 0-5° тепла.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с. На північному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.
У Києві та області буде хмарно. Денна температура становитиме 7-9 градусів тепла.
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