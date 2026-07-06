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Почти половина поляков возлагает ответственность за обострение спора с Варшавой на Украину – опрос

Киев • УНН

 • 862 просмотра

46,6% поляков возлагают ответственность за эскалацию конфликта на Украину, 25,4% считают виновными обе стороны. Мужчины чаще женщин обвиняют Украину.

Почти половина поляков возлагает ответственность за обострение спора с Варшавой на Украину – опрос

Почти половина жителей Польши считает, что ответственность за эскалацию конфликта между Варшавой и Киевом несет Украина, тогда как более трети опрошенных возлагает вину полностью или частично на польскую сторону. Об этом свидетельствуют результаты опроса SW Research для Rzeczpospolita, пишет УНН.

Детали

Согласно исследованию, 46,6% респондентов считают, что именно Украина несет ответственность за обострение отношений между двумя странами. Еще 25,4% убеждены, что ответственность лежит на обеих сторонах, а 12,7% возлагают вину исключительно на Польшу. В то же время 11,4% опрошенных не смогли определиться с ответом, а 4% заявили, что не слышали об этом конфликте.

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В целом 38,1% участников опроса считают, что Польша полностью или частично несет ответственность за эскалацию спора с Украиной. Как отмечает Rzeczpospolita, конфликт обострился после того, как Президент Украины Владимир Зеленский назвал одно из украинских подразделений "Героями УПА".

По словам вице-президента SW Research Петра Зимольжака, мужчины значительно чаще, чем женщины, возлагают основную ответственность за конфликт на Украину. Такого мнения придерживаются 54% мужчин против 39% женщин.

Кроме того, чаще всего ответственной за эскалацию спора Украину называли респонденты с доходом от 5 001 до 7 000 злотых в месяц, а также жители городов с населением от 200 до 499 тысяч человек.

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Степан Гафтко

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