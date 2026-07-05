В Польше повреждена могила украинского писателя Богдана Лепкого, МИД отреагировал

На Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили место захоронения украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив с надгробия бронзовый барельеф. Об этом сообщает Fakt.pl со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого, пишет УНН.

По словам Тихого, Министерство иностранных дел Украины расценивает инцидент как сознательную провокацию.

Расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша

Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и городские власти. Украинская сторона призвала провести всестороннее расследование, установить лиц, причастных к преступлению, вернуть или восстановить похищенный барельеф, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.

В МИД Украины подчеркнули, что ожидают оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности в соответствии с польским законодательством.

Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем