В Польше повреждена могила украинского писателя Богдана Лепкого, МИД отреагировал
Киев • УНН
На Раковицком кладбище в Кракове неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы Богдана Лепкого. МИД Украины расценивает инцидент как сознательную провокацию и призывает к расследованию.
На Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили место захоронения украинского писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого, похитив с надгробия бронзовый барельеф. Об этом сообщает Fakt.pl со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого, пишет УНН.
Детали
По словам Тихого, Министерство иностранных дел Украины расценивает инцидент как сознательную провокацию.
Расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша
Генеральное консульство Украины в Кракове обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и городские власти. Украинская сторона призвала провести всестороннее расследование, установить лиц, причастных к преступлению, вернуть или восстановить похищенный барельеф, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.
Полиция проверяет обстоятельства
В МИД Украины подчеркнули, что ожидают оперативного расследования и привлечения виновных к ответственности в соответствии с польским законодательством.
Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем
В полиции Кракова сообщили изданию Fakt.pl, что получили информацию об инциденте 5 июля около 12:00. Правоохранители уже провели осмотр места происшествия и продолжают устанавливать все обстоятельства.
Мы не связываем этот инцидент с националистическими мотивами. Повреждение памятника могло произойти в течение последних двух недель
Польша выявила активизацию российских ботоферм для разжигания напряженности с Украиной - ЦПД04.07.26, 10:37 • 12645 просмотров