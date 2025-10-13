Почти две трети боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту

Почти две трети боев на фронте за прошедшие сутки произошло на трех направлениях - Покровском, Александровском и Южно-Слобожанском, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 13 октября, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5436 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

"За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, в общей сложности сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 174 обстрела.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодезного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении в течение прошедших суток враг совершил три атаки на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения - захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоекономическое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергеевка, Котляровка, Орехово и Дачное.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Январское, Вороне, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригоровка.

На Ореховском направлении враг совершил четыре штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага за сутки: более тысячи солдат, 3 танка и 21 артсистема уже не помогут россиянам