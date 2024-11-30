Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

Доля людей, работающих или ищущих работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши. Об этом сообщает миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши, пишет УНН.

Детали

Как показывает опрос, работа является основным источником дохода для украинцев в Польше, а также фактором, способствующим их длительному пребыванию в РП. Около половины респондентов (как довоенные мигранты, так и военные беженцы) говорят, что это возможность содержать себя и свою семью. Также среди мотивов оставаться в Польше есть возможность найти работу, которая приносит удовольствие.

Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству беженцев, прибывших в страну после 2022 года. С другой стороны безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике. в исследовании также говорится, что 19% военных мигрантов безработные, потому что "значительная часть женщин-беженцев, ухаживающих за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике".

Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше по сравнению с другими европейскими государствами. И несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, которые ранее заполняли украинские мужчины, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП - рассказывает Марьяна Семенюк, директор рекрутации миграционной платформы EWL.

Процент граждан Украины, декларирующих намерение поселиться в Польше на постоянное жительство, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и 20% беженцев. Зато в исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее. по сравнению с предыдущими исследованиями процент ответов "трудно сказать" в планах проживания в Польше вырос – как среди довоенных мигрантов (с 36% до 39% в 2023 году), так и среди беженцев (с 48% до 56% в 2023 году).

Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно улучшается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Чуть более 70% процентов мигрантов из обеих групп снимают жилье. Зато значительно выше процент украинцев, имеющих собственную квартиру среди довоенных иммигрантов.

Более 90% украинских детей учатся в польской системе образования. По мнению родителей наибольшими трудностями для детей во время пребывания в Польше являются: незнание польского языка (36% ответов), отсутствие друзей (33% ответов) и ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед началом войны (29% ответов).

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Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине. В частности, 40% переводит средства, а 49% обеспечивает материальной помощью, в первую очередь членов семьи. И эта тенденция растет.

В гендерной структуре украинцев в Польше преобладают женщины-примерно 67%. Половина респондентов в возрасте 27-44 лет, 47% мигрантов – хорошо образованные люди. Переселенцы приезжают со всех регионов Украины.

Исследование проводилось среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года.

Напомним

В Польше официально работает 779,3 тыс. украинцев, из которых 406,5 тыс. мужчин и 372,7 тыс. женщин. Больше всего украинцев сосредоточено в Мазовецком воеводстве-188,1 тыс. человек.