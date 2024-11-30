Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

ukenru
Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 55576 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 92396 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 103817 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 106957 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 103608 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 121256 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 131072 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 131646 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 133029 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 122974 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

Сколько завтра придется сидеть без света: в ДТЭК показали графики для Киева и трех областей

 • 20755 просмотра
В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"

 • 21291 просмотра
Командир бригады "Холодный Яр" Павел Палиса получил должность в Офисе Президента

Командир бригады "Холодный Яр" Павел Палиса получил должность в Офисе Президента

 • 22236 просмотра
С декабря приложение "Армия+" станет доступным и для нацгвардейцев - Зеленский

С декабря приложение "Армия+" станет доступным и для нацгвардейцев - Зеленский

 • 18357 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 19772 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 97614 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 100227 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 116893 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 128764 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 150007 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 19772 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 55677 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 57020 просмотра
Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

Сталлоне провел День благодарения с Трампом в поместье избранного президента Мар-а-Лаго

 • 59364 просмотра
Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

Образ Анджелины Джоли на обложке Vogue Mexico разочаровал фанатов

 • 103336 просмотра
Актуальное
Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

Почти 80% украинцев уже трудоустроены или ищут работу в Польше-опрос

Киев  •  УНН

 • 910 просмотра

Read in English

Уровень занятости украинцев в Польше достиг 78%, что превышает показатели среди поляков. Половина довоенных мигрантов планирует остаться в стране, тогда как 56% беженцев еще не определились с будущим.

Доля людей, работающих или ищущих работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши. Об этом сообщает миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Национального банка Польши, пишет УНН.

Детали

Как показывает опрос, работа является основным источником дохода для украинцев в Польше, а также фактором, способствующим их длительному пребыванию в РП. Около половины респондентов (как довоенные мигранты, так и военные беженцы) говорят, что это возможность содержать себя и свою семью. Также среди мотивов оставаться в Польше есть возможность найти работу, которая приносит удовольствие.

Уровень занятости украинцев в Польше растет благодаря трудоустройству беженцев, прибывших в страну после 2022 года. С другой стороны безработица среди беженцев в целом выше, чем в польской экономике. в исследовании также говорится, что 19% военных мигрантов безработные, потому что "значительная часть женщин-беженцев, ухаживающих за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике".

Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше по сравнению с другими европейскими государствами. И несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, которые ранее заполняли украинские мужчины, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП

- рассказывает Марьяна Семенюк, директор рекрутации миграционной платформы EWL.

Процент граждан Украины, декларирующих намерение поселиться в Польше на постоянное жительство, не растет: такое намерение выражают 50% довоенных мигрантов и  20% беженцев. Зато в исследовании Нацбанка Польши говорится, что все больше граждан Украины еще не определились с планами на будущее.  по сравнению с предыдущими исследованиями процент ответов "трудно сказать" в планах проживания в Польше вырос – как среди довоенных мигрантов (с 36% до 39% в 2023 году), так и среди беженцев (с 48% до 56% в 2023 году).

Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно улучшается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Чуть более 70% процентов мигрантов из обеих групп снимают жилье. Зато значительно выше процент украинцев, имеющих собственную квартиру среди довоенных иммигрантов.

Более 90% украинских детей учатся в  польской системе образования. По мнению родителей наибольшими трудностями для детей во время пребывания в Польше являются: незнание польского языка (36% ответов), отсутствие друзей (33% ответов) и ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед началом войны (29% ответов).

Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев еще на год27 нояб. 2024, 22:52 • 18566 просмотров

Мигранты продолжают поддерживать своих близких в Украине. В частности, 40% переводит средства, а 49% обеспечивает материальной помощью, в первую очередь членов семьи. И эта тенденция растет.

В гендерной структуре украинцев в Польше преобладают женщины-примерно 67%. Половина респондентов в возрасте 27-44 лет, 47%  мигрантов – хорошо образованные люди. Переселенцы приезжают со всех регионов Украины.

Исследование проводилось среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года.

Напомним

В Польше официально работает 779,3 тыс. украинцев, из которых 406,5 тыс. мужчин и 372,7 тыс. женщин. Больше всего украинцев сосредоточено в Мазовецком воеводстве-188,1 тыс. человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЭкономикаНаши за границей
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
polshaПольша