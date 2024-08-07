Почти 75% украинцев выбирают официальное трудоустройство - исследование

Социологическое исследование Центра Разумкова, проведенное при поддержке Фонда Конрада Аденауэра показало, что все больше опрошенных украинцев выбирают официальное трудоустройство и чувствуют повышение финансовой безопасности, передает УНН.

Детали

С 2019 по 2024 год отмечается рост количества людей, которые предпочитают официальное трудоустройство - с 62,2% до 74,2%, что свидетельствует о повышении доверия к законодательным институтам и рост понимания важности социальных гарантий, которые предоставляет государство.

Согласно данным, 29,6% респондентов почувствовали повышение финансовой безопасности, что может быть связано с вышеупомянутыми факторами, а также с общим экономическим восстановлением страны.

На фоне укрепления законодательства и социальных гарантий снизилось количество лиц, которые считают возможным трудоустройство без официального оформления.

Однако 30,7% все еще редко принимают такую работу, что указывает на необходимость дальнейшего усиления информационных кампаний и экономических стимулов. Информационные кампании, похоже, не имеют значительного влияния на восприятие рабочей среды - 43,3% респондентов не заметили никаких изменений после таких кампаний. Это может указывать на необходимость переоценки методов проведения и контента таких кампаний.

Одной из заметных тенденций является высокая мобильность украинских работников, которые выезжают за границу в поисках лучших условий труда и жизни. 73,3% отметили, что мобильность работников является важной причиной для их выезда.

Справка об опросе

Это результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в начале июня этого года при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Опрос осуществлялся методом интервью лицом к лицу по всей территории Украины, за исключением тех районов, где продолжаются активные боевые действия. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним,

В условиях военного положения женщины чаще выбирают нетипичные для себя профессии. По данным Государственной службы занятости, возросло количество женщин, которые учатся на станочников, машинистов и электромонтеров.