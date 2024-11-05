Почти 500 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах получил госбюджет Украины с начала года - Минфин
Киев • УНН
С начала 2024 года госбюджет получил 497,8 млрд грн от размещения ОВГЗ на аукционах. В октябре привлечено 106,9 млрд грн, из которых 82,8 млрд - военные облигации.
По состоянию на 1 ноября, в обращении находятся ОВГЗ на более 1,76 трлн гривен, при этом наибольшая доля находится у коммерческих банков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
Детали
Выпуск и размещение на аукционах ОВГЗ: по данным правительства, с начала 2024 года по настоящее время было привлечено в госбюджет 497,8 млрд грн в эквиваленте.
По данным Минфина, в течение военного положения уже привлечено более 1,3 трлн грн в эквиваленте.
В октябре 2024 года профильное министерство привлекло 106,9 млрд грн в эквиваленте:
- 83,4 млрд грн;
- 569 млн долларов США.
Военные облигации составили почти 82,8 млрд грн из общего объема выпущенных гособлигаций за октябрь 2024 года.
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ОВГЗ в обращении: согласно данным начала ноября, речь идет о 1,76 трлн гривен. Наибольшая доля находится у коммерческих банков - 46,7%, а также НБУ - 38,5%.
Напомним,
Ранее УНН передавал, что в июле бизнес и граждане Украины увеличили инвестиции в государственные облигации на 16 млрд грн. Минфин привлек 38 млрд грн от выпуска ОВГЗ, из которых 35,5 млрд грн - военные облигации для финансирования потребностей государства.
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