Почти 2 тысячи километров от Украины: в СтратКоме обнародовали карту рекордных по дальности ударов по рф
Киев • УНН
Украина осуществила несколько глубоких ударов по военным объектам на территории России, используя оружие собственного производства, чтобы не нарушать любые дополнительные мнимые "красные линии".
В этом году Украина уже нанесла несколько ударов по военным объектам в глубине рф. СтратКом ВСУ обнародовал карту 10 рекордных по дальности ударов, передает УНН.
Детали
Десятки глубинных ударов происходят системно в течение более чем полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит какие-либо дополнительные мнимые "красные линии"
В ведомстве подчеркивают, что постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов.
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Отмечается, что разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны.
Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне.
Напомним
4 июля, источники УНН сообщали, что беспилотник-камикадзе успешно нанес удар по российскому Тамбовскому пороховому заводу, крупному предприятию по производству боеприпасов и пороха, несмотря на то, что россия отрицает факт атаки.