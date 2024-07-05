Почти 2 тысячи километров от Украины: в СтратКоме обнародовали карту рекордных по дальности ударов по рф

В этом году Украина уже нанесла несколько ударов по военным объектам в глубине рф. СтратКом ВСУ обнародовал карту 10 рекордных по дальности ударов, передает УНН.

Детали

Десятки глубинных ударов происходят системно в течение более чем полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит какие-либо дополнительные мнимые "красные линии" - отмечают в СтратКоми ВСУ.

В ведомстве подчеркивают, что постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов.

Рекорд дальности в 1500 км: по НПЗ в Башкирии ударил дрон СБУ - источник

Отмечается, что разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности по защите Украины и ускорит завершение российско-украинской войны.

Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне. - отметили в СтратКоми ВСУ

Напомним

4 июля, источники УНН сообщали, что беспилотник-камикадзе успешно нанес удар по российскому Тамбовскому пороховому заводу, крупному предприятию по производству боеприпасов и пороха, несмотря на то, что россия отрицает факт атаки.