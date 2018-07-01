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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102762 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118215 просмотра

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138545 просмотра

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"Почетный" чемпион мира дал совет Усику перед поединком с Гассиевым

"Почетный" чемпион мира дал совет Усику перед поединком с Гассиевым

Киев  •  УНН

 • 16948 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. "Почетный" чемпион мира по версии WBC Тони Белью назвал победителя предстоящего финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинским чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и россиянином Муратом Гассиевым, передает УНН со ссылкой на сайт Vringe.

"Это будет просто невероятный, потрясающий бой! Я до начала турнира прогнозировал, что именно эти ребята встретятся в финале. И остаюсь последовательным в своем прогнозе - считаю, что победит Усик. Но хочу отметить, что в бою с Гассиевим украинец не может позволить себе такие же обмены ударами, как это было в полуфинале с Бриедисом. Но ставлю на победу Усика. А еще ставлю на то, что их поединок станет кандидатом на звание бой года", - отметил британец.

Напомним, что украинец готовится к бою с россиянином спаррингами с непобедимым африканцем.

Как сообщал УНН, определилось место проведения боя Гассиева с Усиком.

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