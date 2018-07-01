"Почесний" чемпіон світу дав пораду Усику перед поєдинком з Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. "Почесний" чемпіон світу за версією WBC Тоні Белью назвав переможця майбутнього фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між українським чемпіоном світу за версіями WBC та WBO Олександром Усиком та росіянином Муратом Гассієвим, передає УНН з посиланням на сайт Vringe.
"Це буде просто неймовірний, приголомшливий бій! Я до початку турніру прогнозував, що саме ці хлопці зустрінуться в фіналі. І залишаюся послідовним у своєму прогнозі - вважаю, що переможе Усик. Але хочу зазначити, що в бою з Гассіевим українець не може дозволити собі такі ж обміни ударами, як це було в півфіналі з Брієдісом. Але ставлю на перемогу Усика. А ще ставлю на те, що їх поєдинок стане кандидатом на звання бій року", - зауважив британець.
Нагадаємо, що українець готується до бою з росіянином спарингами із непереможним африканцем.
Як повідомляв УНН, визначилось місце проведення бою Гассієва з Усиком.