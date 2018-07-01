"Почесний" чемпіон світу дав пораду Усику перед поєдинком з Гассієвим

"Це буде просто неймовірний, приголомшливий бій! Я до початку турніру прогнозував, що саме ці хлопці зустрінуться в фіналі. І залишаюся послідовним у своєму прогнозі - вважаю, що переможе Усик. Але хочу зазначити, що в бою з Гассіевим українець не може дозволити собі такі ж обміни ударами, як це було в півфіналі з Брієдісом. Але ставлю на перемогу Усика. А ще ставлю на те, що їх поєдинок стане кандидатом на звання бій року", - зауважив британець.



Нагадаємо, що українець готується до бою з росіянином спарингами із непереможним африканцем.



Як повідомляв УНН, визначилось місце проведення бою Гассієва з Усиком.