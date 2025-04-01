"Почему я должна уезжать?" Украинка не хочет покидать дом, который получила в наследство от лондонского коллекционера

82-летний "отшельник" Ричард Джой завещал украинской официантке Марии Романишин, с которой познакомился в кафе, дом стоимостью 650 тысяч фунтов стерлингов. Несмотря на то, что семья мужчины выиграла в суде ожесточенную борьбу за наследство, чтобы вернуть недвижимость, украинка сказала, что не намерена уезжать. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

Мистер Джой, эксцентричный коллекционер военных памятников, умер в мае 2018 года после того, как всю свою жизнь провел в семейном доме в Харроу. Сейчас его стоимость оценивают в 650 тысяч фунтов стерлингов. Мужчина никогда не женился и не имел детей. Он проводил большую часть времени в местной библиотеке, а трижды в неделю посещал городское кафе "The Upper Crust". Там он и познакомился с 38-летней Марией Романишин.

После того, как мистер Джой провел некоторое время в больнице, Мария на регулярной основе помогала Джою с покупками и повседневными делами.

Украинка утверждала, что у нее сложилась тесная связь с мистером Джоем, и что в конце концов он пригласил ее и ее семью жить с ним как "приемная семья". По словам Марии, в конце концов коллекционер решил подарить ей дом в 2016 году, "всунул" ей в руки документы на собственность и сказал: "Дом твой. Я хочу, чтобы ты держала дом".

Однако Мартин Ларни, двоюродный брат господина Джоя и исполнитель завещания, подал в суд на госпожу Романишин. Он просил отменить дарение дома, чтобы его можно было разделить согласно условиям завещания 2011 года.

Окружной суд Центрального Лондона получил подтверждение, что менее чем за два года до смерти, в 2016 году, Джой подарил свой дом госпоже Романишин.

Они и их дети стали усыновленной семьей умершего, и они также помогали ему и заботились о нем, но ни один из них никогда не был опекуном и никогда не требовал и не получал денег за свой уход и помощь - сказала адвокат украинки Линн Каунселл.

Но адвокат господина Ларни Никлин предположил, что в 2016 году господин Джой не имел возможности подписывать сложные юридические документы, потому что "был уязвим с явными когнитивными нарушениями и, судя по предоставленным медицинским доказательствам, недееспособным".

Адвокат Романишин возразила это, подчеркнув, что "умерший играл в шахматы со старшей дочерью Романишин до и после договора дарения, а также смотрел и мог следить за эпизодами Шерлока по телевидению".

В прошлом месяце дело рассматривалось в течение недели, но стороны в конце концов согласились урегулировать свой спор вне суда после переговоров за кулисами.

Соглашение является частично конфиденциальным, но судья Монти в своем приказе заявил, что он "убедился на основании доказательств, заслушанных во время судебного разбирательства, что последним настоящим завещанием Ричарда Энтони Джоя было завещание от 26 ноября 2011 года".

Он сказал, что встречный иск госпожи Романишин против господина Ларни, в котором она требовала признать, что она является владельцем старого дома господина Джоя через договор дарения 2016 года, будет "отклонено".

Несмотря на то, что Романишин отказалась от права собственности на дом, она не считает, что должна покидать его. Она добавила, что мистер Джой был бы "шокирован", если бы узнал, что его семья приехала за домом, потому что они проявили интерес только после его смерти, когда речь идет о деньгах.

Это была его воля, почему я должна уезжать?" Это желание мистера Джоя. Это было его желание - сказала Мария в комментарии изданию.

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