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"Чому я маю виїжджати?" Українка не хоче покидати будинок, який отримала у спадок від лондонського колекціонера

Київ • УНН

 • 20780 перегляди

Річард Джой заповів українській офіціантці Марії будинок. Сім'я британця виграла суд, але українка не хоче виїжджати, заявляючи, що це була остання воля покійного.

"Чому я маю виїжджати?" Українка не хоче покидати будинок, який отримала у спадок від лондонського колекціонера

82-річний "відлюдник" Річард Джой заповів українській офіціантці Марії Романишин, з якою познайомився в кафе, дім вартістю 650 тисяч фунтів стерлінгів. Попри те, що сім'я чоловіка виграла у суді запеклу боротьбу за спадок, щоб повернути нерухомість, українка сказала, що не має наміру виїжджати. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Деталі

Містер Джой, ексцентричний колекціонер військових пам’яток, помер у травні 2018 року після того, як усе своє життя провів у сімейному будинку в Харроу. Нині його вартість оцінюють у 650 тисяч фунтів стерлінгів. Чоловік ніколи не одружувався і не мав дітей. Він проводив більшу частину часу в місцевій бібліотеці, а тричі на тиждень відвідував міське кафе "The Upper Crust". Там він і познайомився з 38-річною Марією Романишин.

Після того, як містер Джой провів деякий час у лікарні, Марія на регулярній основі допомагала Джою з покупками та повсякденними справами.

Українка стверджувала, що у неї склався тісний зв’язок із містером Джоєм, і що зрештою він запросив її та її сім’ю жити з ним як "прийомна сім’я". За словами Марії, зрештою колекціонер вирішив подарувати їй будинок у 2016 році, "всунув" їй у руки документи на власність і сказав: "Будинок твій. Я хочу, щоб ти тримала будинок".

Однак Мартін Ларні, двоюрідний брат пана Джоя та виконавець заповіту, подав до суду на пані Романишин. Він просив скасувати дарування будинку, щоб його можна було розділити згідно з умовами заповіту 2011 року.

Окружний суд Центрального Лондона отримав підтвердження, що менш ніж за два роки до смерті, у 2016 році, Джой подарував свій будинок пані Романишин.

Вони та їхні діти стали усиновленою сім’єю померлого, і вони також допомагали йому та піклувалися про нього, але жоден із них ніколи не був опікуном і ніколи не вимагав і не отримував грошей за свій догляд та допомогу 

- сказала адвокат українки Лінн Каунселл.

Але адвокат пана Ларні Ніклін припустив, що в 2016 році пан Джой не мав можливості підписувати складні юридичні документи, бо "був вразливим із явними когнітивними порушеннями та, судячи з наданих медичних доказів, недієздатним".

Адвокат Романишин заперечила це, наголосивши, що "померлий грав у шахи зі старшою донькою Романишин до і після договору дарування, а також дивився та міг стежити за епізодами Шерлока по телебаченню".

Минулого місяця справа розглядалася протягом тижня, але сторони зрештою погодилися врегулювати свій спір поза судом після переговорів за лаштунками.

Угода є частково конфіденційною, але суддя Монті у своєму наказі заявив, що він "переконався на основі доказів, заслуханих під час судового розгляду, що останнім справжнім заповітом Річарда Ентоні Джоя був заповіт від 26 листопада 2011 року".

Він сказав, що зустрічний позов пані Романишин проти пана Ларні, в якому вона вимагала визнати, що вона є власником старого будинку пана Джоя через договір дарування 2016 року, буде "відхилено".

Попри те, що Романишин відмовилася від права власності на будинок, вона не вважає, що має покидати його. Вона додала, що містер Джой був би "шокований", якби дізнався, що його родина приїхала за будинком, бо вони проявили інтерес лише після його смерті, коли йдеться про гроші.

Це була його воля, чому я маю виїжджати?" Це бажання містера Джоя. Це було його бажання 

- сказала Марія у коментарі виданню.

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