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Почаевскую лавру закрыли на карантин

Почаевскую лавру закрыли на карантин

Киев  •  УНН

 • 15279 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В связи с закрытием города Почаев на въезд и выезд из-за 13 случаев коронавирусной инфекции, на карантин закрыли и саму Лавру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт обители.

"В связи с тем, что на карантин закрыли город Почаев, где за последние сутки было выявлено 13 человек с коронавирусной инфекцией, было принято решение закрыть на карантин и нашу обитель. Мы попросили всех прихожан отнестись к ситуации с пониманием, и теперь здесь только насельники. Сами служим, убираем в храмах и т.д.", - рассказал для Информационно-просветительского отдела УПЦ помощник благочинного иеромонах Никодим (Шамайло).

Он также подчеркнул, что что среди братии и послушников Лавры нет ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Напомним, что комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций в Кременецком районе Тернопольской области приняла решение закрыть город Почаев на въезд и выезд с 10:00 21 апреля в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

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