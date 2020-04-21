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Почаївську лавру закрили на карантин

Почаївську лавру закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У зв’язку із закриттям міста Почаїв на в’їзд та виїзд через 13 випадків коронавірусної інфекції, на карантин закрили й саму Лавру. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт обителі.

“У зв’язку з тим, що на карантин закрили місто Почаїв, де за останню добу було виявлено 13 осіб з коронавірусною інфекцією, було прийнято рішення закрити на карантин і нашу обитель. Ми попросили усіх парафіян віднестися до ситуації з розумінням, і тепер тут тільки насельники. Самі служимо, прибираємо в храмах тощо”, — розповів для Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ помічник благочинного ієромонах Никодим (Шамайло).

Він також підкреслив, що що серед братії та послушників Лаври немає жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, що комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій в Кременецькому районі Тернопільської області прийняла рішення закрити місто Почаїв на в’їзд і виїзд з 10:00 21 квітня у зв’язку з поширенням в регіоні коронавірусної інфекції.

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