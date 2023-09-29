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Начало октября принесет похолодание - синоптики

Начало октября принесет похолодание - синоптики

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. В первые дни октября на части Украины ожидается похолодание до 15-20° днем, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По данным синоптиков, завтра днем на крайнем западе страны, в течение 1 октября в западных, северных и центральных областях, 2 октября на северо-востоке и востоке страны местами пройдут кратковременные дожди, возможны отдельные грозы; на остальной территории сохранится сухая погода.

Температура ночью в следующие три дня - 6-12°, на юге 12-17°; днем в Украине 22-27°, завтра в Карпатах, в воскресенье в западных, северных, в понедельник и в центральных областях снижение дневной температуры до 15-20°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 22-27°; в Киеве ночью около 10°, днем 24-26°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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