Початок жовтня принесе похолодання - синоптики

Деталі

За даними синоптиків, завтра вдень на крайньому заході країни, протягом 1 жовтня у західних, північних та центральних областях, 2 жовтня на північниму сході та сході країни місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози; на решті території утримається суха погода.

Температура вночі в наступні три дні - 6-12°, на півдні 12-17°; вдень в Україні 22-27°, завтра в Карпатах, у неділю в західних, північних, у понеділок і в центральних областях зниження денної температури до 15-20°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 22-27°; у Києві вночі близько 10°, вдень 24-26°.