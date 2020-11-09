Началось строительство дороги к Шацких озер
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Стартовали ремонтные работы автодороги, ведущую к Шацким озерам и озеру Свитязь. Протяженность первого участка, которую ремонтируют — 9 км. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
“Стартовали ремонтные работы на 9 километрах автодороги Т-03-02 Пища — Шацк — Любомль — Владимир — Волынский — Павловка — Горохов — Берестечко — Козин — /М-06/. Именно эта дорога ведет ко всем известных Шацких озер, в том числе в крупнейшей и самого глубокого в Украине водоема природного происхождения — озера Свитязь”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что протяженность первого участка, которую обновят — 9 км. Техника работает в пределах поселка Шацк, двигаясь в сторону украинско-белорусской границы. Проводятся работы по фрезерованию изношенного дорожного покрытия, впоследствии здесь будет устроено два слоя асфальтобетонной смеси и проведен комплекс работ по организации дорожного движения. На участке проведения ремонтных работ (км 7 830 — км 16+830) движение транспорта осуществляется поочередно одной из полос движения.
Напомним, правительство утвердило порядки и условия предоставления субвенций из Дорожного фонда на обновление местных дорог и строительство мостов в 11 регионах с объемом финансирования 1,98 грн.