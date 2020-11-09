Почалося будівництво дороги до Шацьких озер
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Стартували ремонті роботи автодороги, яка веде до Шацьких озер та озера Світязь. Протяжність першої ділянки, яку ремонтують — 9 км. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Укравтодору.
“Стартували ремонтні роботи на 9 кілометрах автошляху Т-03-02 Піща — Шацьк — Любомль — Володимир — Волинський — Павлівка — Горохів — Берестечко — Козин — /М-06/. Саме ця дорога веде до всім відомих Шацьких озер, у тому числі до найбільшої та найглибшої в Україні водойми природного походження — озера Світязь”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протяжність першої ділянки, котру оновлять, — 9 км. Техніка працює у межах селища Шацьк, рухаючись в сторону українсько-білоруського кордону. Проводяться роботи з фрезерування зношеного дорожнього покриття, згодом тут буде влаштовано два шари асфальтобетонної суміші та проведено комплекс робіт з організації дорожнього руху. На ділянці проведення ремонтних робіт (км 7+830 — км 16+830) рух транспорту здійснюється почергово однією зі смуг руху.
Нагадаємо, уряд затвердив порядки та умови надання субвенцій із Дорожнього фонду на оновлення місцевих доріг та будівництво мостів у 11 регіонах з обсягом фінансування 1,98 млрд грн.